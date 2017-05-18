شاهد.. أول تعليق لإيمان أبوطالب بعد زواجها من المتحدث العسكري السابق2017-05-18 19:23:54
شكرت الإعلامية المصرية إيمان ابو طالب كل من هنأها بزواجها من المتحدث العسكري السابق العميد محمد سمير، مساء السبت 13 مايو.
وقالت إيمان في أول تعليق لها بعد زواجها، على حسابها الخاص على “انستجرام”: “باشكركم جدا على مشاعركم الغاليه الراقيه وتهانيكم بزواجى من العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق، باحبكم و ربنا يسعد الجميع”.
وكانت إيمان أبو طالب قد احتفلت بعقد قرانها إلى المتحدث العسكري السابق العميد محمد سمير، بحديقة دار القوات الجوية، بحضور عدد من مشاهير الصحافة والإعلام، وبعض القيادات الهامة بالجيش والشرطة.
وبعد عقد القران خضعت لجلسة تصوير رومانسية مع زوجها، كشفت عن الحب الذي يجمعهما، وقد شاركت صور الجلسة مع جمهورها، على حسابها على “انستجرام”.
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