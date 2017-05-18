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الرئيس الفلبيني يحظر التدخين في الأماكن العامة
الرئيس الفلبيني دوتيرتي‎

الرئيس الفلبيني يحظر التدخين في الأماكن العامة

2017-05-18 19:22:35
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وقع الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، قرارًا بفرض حظر على التدخين في الأماكن العامة بجميع أنحاء البلاد، وفق ما قال أحد كبار مساعديه، اليوم الخميس.

وقال رئيس ديوان الرئاسة، سلفادور مديالديا، إن الأمر التنفيذي الذي وقعه دوتيرتي أمس الأول الثلاثاء، أعلن جميع الأماكن العامة في أنحاء البلاد غير مسموح بالتدخين فيها سواء كانت أماكن مغلقة أو مفتوحة.

ويشمل القرار الملاعب، والمناطق الرياضية، وأرصفة المشاة، والمدارس وأماكن العمل والمكاتب الحكومية والمطاعم وغيرها من الأعمال التجارية.

كما يشمل وسائل النقل العامة مثل المصاعد، والطائرات، والسفن، والحافلات، وسيارات الأجرة، والقطارات، والدراجات الثلاثية، وغيرها من المركبات المماثلة، وفقًا لـ”مديالديا”.

جدير بالذكر أن دوتيرتي الذي كان مدمنًا على التدخين تخلى عن هذه العادة منذ عقود بعد أن تسببت له بمشكلات صحية.

وكانت مدينة دافاو جنوبي البلاد، حيث عمل دوتيرتي كعمدة لعقود، تطبق حظرًا للتدخين في الأماكن العامة.

ويسري القرار بعد 60 يومًا من صدور المنشور العام الذي ينص على تنفيذه.

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