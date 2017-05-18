طالبة بجامعة المنصورة تبتكر صندوقا أسودا يسجل أحداث الطائرة بالفيديو2017-05-18 19:25:17
التقى رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد القناوي اليوم الخميس لطالبة سارة عبد اللطيف طالبة الدراسات العليا بالجامعة التي ابتكرت نظاماً ذكيا يمكنه تسجيل صورة لما يدور داخل الطائرات حتى تسهم في التحقيق في حالات حوادث الطائرات في إطار التعاون بين وزارة الطيران والكلية الفنية العسكرية وجامعة المنصورة.
وتم خلال اللقاء عرض المراحل التي تم تنفيذها والانتهاء منها والوصول لمرحلة متقدمة في الابتكار.
وأشارت الطالبة أنه في ظـل تكرار الحوادث للطائرات و التي يتطلب تحليل أسبابها و الظروف المحيطة بها أصبح من الضروري وجود تسجيل فيديو يستطيع تفسير واثبات حال وقوع حادث عارض يمكن من خلاله مع تسجيل الصوت تحديد أسباب وقوع الحادث .
وأوضحت أنه على سبيل المثال فإن وجود صندوق أسود إضافي على متن الرحلات الجوية يقوم بتسجيل فيديو لجميع الأحداث أثناء تنفيذ رحلة جوية يمكن من خلاله إرسال إشارات الاستغاثة اللازمة للوضع القائم مع تخزين الفيديو بطريقة تسمح بسرعة تحليل المواقف عن طريق استخدام مستشعرات تعمل مع نظام مدمج لتكوين نظام ذكي يدعم متطلبات أطقم المعاونة و تحليل الحوادث لمنع حدوثها و معرفة أسبابها حال و قوعها.
وأكدت الطالبة أن من أهم أهداف المشروع هو حل سر لغز اختفاء الطائرات و معرفة مكان سقوط الطائرة و السبب وراء سقوطها ، كما يمكن التعرف على الوجوه بإمكانية استخدام ( خوارزم التمثيل المتماثل ) والتي تمكن من تقطيع الفيديو و تحويله إلى صور يمكننا من خلالها التعرف على الوجه و بمقارنته بقاعد البيانات الخاصة بجدول الرحلات و الركاب يمكننا مقارنة كل من كان على متن الطائرة “فـي حالة حدوث عملية خطف يتم المقارنة بين الوجوه و معرفة من كانوا على متنها ، وفـي حالة حدوث حادثة و عدم الاستدلال على الركاب يمكننا الرجوع إلى قاعدة البيانات الخاصة بهم ويمكن تحديد مواقع وسائل المواصلات و الركاب بإرسال طلب بـالموقع الجغرافي تلقائيا في حالة الطوارئ إلى كـل من المطارات القريبة منها و مطار الإقلاع و مطار الوصول .
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