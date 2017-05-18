عمرو دياب ينشر فيديو "قال فاكرينك" من حفلة "كايرو فيستيفال"

نشرت الصفحة الرسمية للمطرب عمرو دياب، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو من حفلته الأخيرة في كايرو فيستفال مول.

ويظهر الفيديو تفاعل الآلاف من الجمهور الحاضرين معه في أغنية «قال فاكرينك»، كما دخل بعض الفتيات في وصلة رقص على أنغام الأغنية.

وقدم «الهضبة» خلال الحفل العديد من أغانيه الحديثة، كما حرك ذكريات الجمهور مع أغانيه القديمة.