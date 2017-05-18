تمكن جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالسودان، اليوم الخميس، من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخيرة، قبل تهريبها بولاية القضارف، والقبض على أحد المهربين والعربات المستخدمة.

وشملت الأسلحة المضبوطة المئات من بنادق “الكلاشينكوف” و”الطبنجات” بجانب آلاف الطلقات والأعيرة النارية الحية.

وأشاد والي القضارف المهندس ميرغني صالح سيد أحمد - خلال متابعته حجم المضبوطات بمقر جهاز الأمن والمخابرات الوطني - بالتخطيط السليم الذي أدى لإحباط عملية التهريب.

ومن جانبه، أكد العميد محمد الطيب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية القضارف، استعداد الجهاز للقضاء على تهريب السلاح والتصدي للإتجار بالبشر والجرائم التي تهدِّد الأمن القومي.