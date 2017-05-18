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البيت الأبيض يعلن إبلاغ ترامب بحادث دهس نيويورك
دونالد ترامب‎

البيت الأبيض يعلن إبلاغ ترامب بحادث دهس نيويورك

2017-05-18 19:14:59
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أعلن البيت الأبيض إبلاغ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بحادث الدهس السيارة المسرعة بميدان تايمز سكوير الشهير فى مدينة نيويورك الأمريكية، وفق وسائل إعلام أمريكية.

وكان مصابون أكدوا، إن تصرفات سائق السيارة في تايمز سكوير بدت “متعمدة”

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