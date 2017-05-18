تعتبر مكتبة جي كويري jQuery أحد أشهر مكتبات جافا سكريبت على الإطلاق، إذ يتم الاعتماد عليها من قبل بعض الشركات العالمية الكبرى مثل جوجل وكذلك البرمجيات الشهيرة مثل ووردبريس، هذا بخلاف استعمالها بأكثر من نصف مواقع الويب.

كتاب تعلم jQuery هو أحد المصادر العربية الهادفة إلى شرح المفاهيم الأساسية في jQuery، ويبين الكتاب آلية عمل المكتبة بشكل مفصل، وطريقة استعمالها مستعيناً بأمثلة عملية قابلة للتجربة.

الكتاب موجه للمبرمج صاحب المعرفة المتوسطة بمكتبة جي كويري أو الذي تعامل مسبقاً مع مكتبة جافا سكريبت أخرى، الكتاب من تأليف مطور الواجهات الأمامية Cody Lindley وصدر تحت اسم jQuery Enlightnement وترجمه إلى العربية عبد اللطيف ايمش.

يقع الكتاب في 240 صفحة مقسمة إلى اثني عشر فصلاً، تبدأ بشرح المفاهيم الأساسية في جي كويري وتحديد عناصر الصفحة والتعامل مع النماذج، وتستمر بشرح الأحداث وطريقة إنشاء الإضافات، ويختم الكتاب بلمحة عن تقنية Ajax وكيفية تحسين أداء شيفرات جي كويري واستعمال المؤثرات فيها، لتنزيل الكتاب.اضغط هنا.