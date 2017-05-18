غاب الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد السباني، مجددا عن قائمة منتخب بلاده التي أعلن عنها اليوم المدرب ديدييه ديشامب، استعدادا لخوض مباراة السويد يوم 9 يونيو المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 ووديتي باراجواي وإنجلترا يومي 2 و13 من نفس الشهر على الترتيب.

وأكد ديشامب غياب اللاعب، رغم الموسم الجيد الذي يقدمه مع ريال مدريد.. وقال “لم أتأثر بالانتقادات التي وجهها لي بنزيمة مؤخرا لغيابه عن منتخب الديوك منذ أكتوبر 2015، وذلك بعد تورطه في قضية ابتزاز لزميله في المنتخب ماتيو فالبوينا”.

وأضاف قائلا “قمت بتشكيل مجموعة متوازنة من اللاعبين وهناك انسجام بينهم ولا أرغب في ضم بنزيمة حتى لا أفسد هذا الانسجام”.. وتابع “هذه المجموعة تم بناؤها قبل اليورو وتعززت قوتها خلال هذه المسابقة بوصولنا للنهائي، كنا تنافسيين ولا زلنا نواصل على هذا الشكل في مرحلة التصفيات المؤهلة للمونديال، حيث تحتل فرنسا صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن السويد.

وأوضح أن الفريق أصبح يحظى بتوازن وتناغم بفضل هذه الديناميكية التي أصبحت أولوية بالنسبة له.. وتابع قائلا “أنا الوحيد الذي يقرر، وأقوم بذلك اعتمادا على عناصر رياضية”.

وأشار ديشامب إلى أن مجموعته الحالية بمنتخب فرنسا تحظى بشباب يمتلك قوة لأنهم هم الحاضر ولكن أيضا ينبغي إعدادهم للمستقبل.

وشهدت القائمة ضم مهاجم موناكو الصاعد، كليان مبابي، صاحب الـ 18 عاما، وغياب مهاجم أتلتيكو مدريد كيفن جاميرو، الذي ترك مكانه للاعب ليون ألكسندر لاكازيت، المرشح للانضمام هو الآخر للروخيبلانكوس.

وضمت القائمة: فى حراسة المرمى كل من ألفونس أريولا (باريس سان جيرمان)، هوجو لوريس (توتنهام هوتسبر/إنجلترا) وبينوا كوستيل (رين).. وفى خط الدفاع، لوكاس دين (برشلونة/إسبانيا)، لوران كوتشيلني (أرسنال/إنجلترا)، كريستوف جاليه (ليون)، بريسنل كيمبيبي (باريس سان جيرمان)، بينجامين ميندي (موناكو)، جبريل سيديبي (موناكو)، صامويل أومتيتي (برشلونة/إسبانيا)، رافائيل فاران (ريال مدريد/إسبانيا) وكورت زوما (تشيلسي/إنجلترا).