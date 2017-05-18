 Moheet on google
الخميس 18 مايو 2017 08:20 مساءً
روابط سريعة
شرطة نيويورك: عملية الدهس لا صلة لها بالإرهاب
حادث دهس نيويورك

شرطة نيويورك: عملية الدهس لا صلة لها بالإرهاب

2017-05-18 19:12:59
متابعات

قالت شرطة ولاية نيويورك الأمريكية، إن عملية الدهس التى وقعت اليوم الخميس، بميدان “تايمز سكوير” بمدينة نيويورك لا صلة له بالإرهاب.

وقد قتل شخص وأصيب 20 آخرون في عملية الدهس، قبل أن تعتقل الشرطة السائق.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3