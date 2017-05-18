شرطة نيويورك: عملية الدهس لا صلة لها بالإرهاب

قالت شرطة ولاية نيويورك الأمريكية، إن عملية الدهس التى وقعت اليوم الخميس، بميدان “تايمز سكوير” بمدينة نيويورك لا صلة له بالإرهاب.

وقد قتل شخص وأصيب 20 آخرون في عملية الدهس، قبل أن تعتقل الشرطة السائق.