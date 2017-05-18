صرح سفير مصر في الصومال السفير وليد إسماعيل بأن السفارة سلمت الحكومة الصومالية الدفعة الثانية من منحة المساعدات الغذائية والطبية المصرية، والتي تم شحنها جوا عن طريق طائرة شحن عسكرية مصرية من طراز C130 بهدف إغاثة الشعب الصومالي من أزمة الجفاف.

وأقيمت مراسم التسليم بمطار أدم عبد الله (مقديشيو الدولي) بحضور لفيف من مسئولي الحكومة الصومالية، على رأسهم نائب وزيرة الإغاثة.

وقال السفير المصري - فى بيان أصدرته الخارجية المصرية اليوم الخميس - إن تلك المساعدات تأتي في إطار حرص مصر على مساندة الشعب الصومالي وحكومته وضمن خطة الحكومة المصرية لمساعدة الشعب الصومالي في ضوء العلاقات الأخوية بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن السفارة المصرية كانت قد قامت بتسليم شحنة المساعدات الأولى في العاشر من الشهر الجاري بمطار مقديشيو الدولي.