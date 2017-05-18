أعرب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي عن ارتياحه للفوز الذي حققه فريقه على فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب استاد الجيش المصري ببرج العرب في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال حسام حسن إنه على الرغم من الفوز وحصد الثلاث نقاط إلا إنني كنت أتمنى ظهور الفريق بصورة أفضل من ذلك.. مضيفا ” ألتمس العذر للاعبي المصري بسبب نقص الخبرة التي لا تتناسب مع حجم الضغوط والعوامل التي يتعرضون لها ومن بينها عدم الحصول على الراحة الكافية بسبب ضغط وتتابع المباريات إلى جانب توقيت المباراة وارتفاع درجة الحرارة”.

وأكد أنه كان يتوقع حدوث هبوط في المستوى بسبب العوامل السابق ذكرها، مشيرا إلى أن التغييرات التي أجراها كانت نتاج طبيعي لقراءته الفنية لمعطيات وظروف المباراة.

وأوضح أن صعوبة اللقاء تكمن في رغبة كل فريق في الفوز.. مشيرا إلى أن كل فريق دخل بطموحات متباينة سواء المصري الذي يسعى للمنافسة على المربع الذهبي أو الداخلية الذي دخل المباراة طامحا لتعديل وضعه بجدول الدوري الممتاز.

وأشار حسام حسن إلى أن فريقه فاز بالأهم خلال المباراة وهو الثلاث نقاط خاصة وأن الجميع اهتم وركز على اللعب الجماعي.

من جانبه، قال علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية إن المباراة كانت صعبة وان فريقه لا يستحق الخسارة.. مضيفا “كنت أتمنى

أن تنتهي المباراة بالتعادل على أقل تقدير”.

وتابع عبد العال قائلا “كنا الأفضل تكتيكيا والأكثر من حيث الفرص التهديفية.. ولو نجحنا في ترجمة هذه الفرص إلى أهداف لانتهت المباراة بفوز الداخلية”.