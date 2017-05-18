حسام حسن: سعيد بالفوز على "الداخلية"2017-05-18 19:08:14
أعرب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي عن ارتياحه للفوز الذي حققه فريقه على فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب استاد الجيش المصري ببرج العرب في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وقال حسام حسن إنه على الرغم من الفوز وحصد الثلاث نقاط إلا إنني كنت أتمنى ظهور الفريق بصورة أفضل من ذلك.. مضيفا ” ألتمس العذر للاعبي المصري بسبب نقص الخبرة التي لا تتناسب مع حجم الضغوط والعوامل التي يتعرضون لها ومن بينها عدم الحصول على الراحة الكافية بسبب ضغط وتتابع المباريات إلى جانب توقيت المباراة وارتفاع درجة الحرارة”.
وأكد أنه كان يتوقع حدوث هبوط في المستوى بسبب العوامل السابق ذكرها، مشيرا إلى أن التغييرات التي أجراها كانت نتاج طبيعي لقراءته الفنية لمعطيات وظروف المباراة.
وأوضح أن صعوبة اللقاء تكمن في رغبة كل فريق في الفوز.. مشيرا إلى أن كل فريق دخل بطموحات متباينة سواء المصري الذي يسعى للمنافسة على المربع الذهبي أو الداخلية الذي دخل المباراة طامحا لتعديل وضعه بجدول الدوري الممتاز.
وأشار حسام حسن إلى أن فريقه فاز بالأهم خلال المباراة وهو الثلاث نقاط خاصة وأن الجميع اهتم وركز على اللعب الجماعي.
من جانبه، قال علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية إن المباراة كانت صعبة وان فريقه لا يستحق الخسارة.. مضيفا “كنت أتمنى
أن تنتهي المباراة بالتعادل على أقل تقدير”.
وتابع عبد العال قائلا “كنا الأفضل تكتيكيا والأكثر من حيث الفرص التهديفية.. ولو نجحنا في ترجمة هذه الفرص إلى أهداف لانتهت المباراة بفوز الداخلية”.
-
«داعش» ينشئ خلية أسلحة كيماوية في سوريا
ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية -استنادا إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية - أن تنظيم “داعش”، الذي يتراجع في العراق وسوريا، يجمع خبراءه في الأسلحة الكيماوية في ...Thu, 18 May 2017 12:47:18 GMT
-
«الأرصاد»: مصر تعيش 4 فصول في يوم واحد
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أسباب الطقس المضطرب، االتي تعرضت له العديد من محافظات مصر، اليوم الخميس. وأكد المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، وحيد سعودي، أن ما شهده ...Thu, 18 May 2017 12:48:49 GMT
-
حقيقة خروج مصر من تصنيفات «جودة التعليم»
كشف وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي، حقيقة خر وج مصر، هذا العام، من التصنيفات العالمية، لجودة التعليم. وقال شوقي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، ...Thu, 18 May 2017 10:07:40 GMT
-
الأحد.. السيسي يشارك في القمة «الإسلامية - الأمريكية» بالرياض
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة «العربية الإسلامية الأمريكية» التي ستعقد بــ«المملكة العربية السعودية»، بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأحد ...Thu, 18 May 2017 07:23:48 GMT
-
أمريكا تندد بهجوم حرس أردوغان الوحشي على محتجين في واشنطن
عبرت الولايات المتحدة لتركيا عن قلقها البالغ إزاء عراك نشب بالشارع بين محتجين وأفراد أمن أتراك، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن، فيما اعتبرت ...Thu, 18 May 2017 08:07:25 GMT
-
إيناسيو يعلن قائمة الزمالك المسافرة لتونس غدا..وراحة للمستبعدين أمام دجلة من التدريبات
يترأس أحمد مرتضى مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المشرف على الفريق الأول لكرة القدم، بعثة الفريق التى تطير إلي تونس بعد غد وتضم 36 فردا استعدادا لمواجهة اهلى ...Thu, 18 May 2017 12:48:49 GMT
-
بالفيديو.. برلماني: 32 % من المعتقلين «محبوسين احتياطا»
أقام المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمر اليوم تحت عنوان “تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية” بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ...Wed, 17 May 2017 11:36:11 GMT
-
أسباب ارتفاع أسعار «الدواجن» و«اللحوم»
أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أنه سيتم استمرار صرف السلع التموينية دون أي استثناء حتى نهاية شهر يوليو، مشيرًا إلى أنه ابتداءً من الغد ستبدأ ...Wed, 17 May 2017 11:05:58 GMT
-
الطماطم تقي من الإصابة بسرطان المعدة
وقال الباحثون، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الطماطم تمنع نمو الخلايا السرطانية في حال تناولها بالكامل. ويمكن لهذه النتائج أن تمهد الطريق للدراسات التي ...Wed, 17 May 2017 10:08:12 GMT