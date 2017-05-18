أطلق مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هاشتاجًا جديدًا، يحمل اسم «#حسين_سالم»، جاء ضمن الموضوعات الأكثر تداولًا عبر الموقع.

وعبر رواد «تويتر»، من خلال الهاشتاج، عن غضبهم الشديد، من قرار محكمة جنايات القاهرة، ببراءة رجل الأعمال حسين سالم، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

وقال مصري: «براءة #حسين_سالم من تصدير الغاز لإسرائيل أكيد مواسير الغاز هيه اللى كانت بتصدر لإسرائيل بدون علم الدولة»، فيما غرد هاني: «كلهم طلعوا أبرياء.. على رأي توفيق الدقن أحلى من الشرف ما فيش».

وعلق يوسف: «قضاء مصر كل شيء بالعكس.. براءة رجل الأعمال المصري حسين سالم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل»، وقال نيازي: «ماشين بمبدأ شخلل عشان تعدي وحسين شخلل وعدي».

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برأت رجل الأعمال حسين سالم، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

وصدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم عبد التواب، وعضوية المستشارين حسن دياب ووجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمود مصطفى.

وقال الدكتور محمود كبيش، محامي حسين سالم، إنه سيقدم في الجلسة المقبلة عقد التصالح الذي أبرمته الدولة معه نيابة عن موكله وانقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده في 4 قضايا، وهى “غسيل الأموال” و”ميدلك للكهرباء” و”تصدير الغاز لإسرائيل” و”أرض البياضية”.