كشفت شركة القاهرة للإسكان والتعمير في بيان للبورصة المصرية عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة من 1 يناير 2017 31 مارس 2017 وبلغ صافي الربح نحو 9،213،655 جنيها.

يأتي ذلك في مقابل صافي ربح بلغ 3،079،158 جنيها بالمقارنة بنفس الفترة عام 2016.

وكانت شركة القاهرة للإسكان والتعمير أعلنت في بيان سابق أن تحرير سعر الصرف لم يكن له تأثير على نتائج الأعمال للفترة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2016.