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القبض على سائق السيارة المتسببة في حادث الدهس بنيويورك
الشرطة الامريكية

القبض على سائق السيارة المتسببة في حادث الدهس بنيويورك

2017-05-18 18:36:12
متابعات

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على سائق السيارة التي دهست عددًا من المشاة في تايمز سكوير وسط نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك حسبما أوردته “سكاي نيوز عربية” في نبأ عاجلٍ، مساء اليوم الخميس.
وكانت سيارة مسرعة قد دهست عددًا من المشاة على رصيف للمشاة في تايمز سكوير، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة نحو عشرة أشخاص.
يأتي هذا فيما خسرت بورصة نيويورك أرباحها بعد حادثة الدهس.
ونقلت “رويترز ” عن أحد المصابين قوله إنَّ الهجوم كان متعمدًا، وإنَّ السيارة التي نفَّذت الهجوم سارت غير الاتجاه.

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