أكد عبد الظاهر عبد الستار، رئيس مجلس شركة مصر للألومنيوم، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام إن مجمع الألومنيوم بنجع حمادي مقام على مساحة 5000 فدان.

وأشار إلى أن مساحة المجمع تشمل 1500 فدان منشآت صناعية، 1000 فدان للمدن السكنية، و850 فدانا للمزارع والإنتاج الحيواني والداجنة، و1650 فدان طرق ومناطق عازلة بين المصنع والمدن السكنية وأشجار لخدمة الصناعة.

وتابع خلال الجولة التفقدية لوزير قطاع الأعمال للشركة بمحافظة قنا أن شركته تستورد سنويا مادة خام بينما يتراوح من 250: 300 مليون دولار منها وقال: “نقوم باستيراد مادة الألومنيا بنحو 200: 220 مليون دولار سنويا ونستورد الفحم البترولي بقيمة تتراوح ما بين 40 :50 مليون دولار سنويا”.

ولفت عبد الستار، إلى إنتاج المصنع يتوزع بين 50% للتصدير و50% للسوق المحلى، وقال: “نقوم بتوفير الدولار اللازمة للاستيراد من خلال عمليات التصدير”.

وأضاف رئيس مجلس شركة مصر للألومنيوم، أن حجم مبيعات التصدير منذ تأسيس بلغت نحو 8.83 مليار دولار.