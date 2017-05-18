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الكرملين: مسألة عزل ترامب شأن داخلي أمريكي
ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية -روسيا

الكرملين: مسألة عزل ترامب شأن داخلي أمريكي

2017-05-18 18:30:08
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رفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على مقترحات بعض الساسة الأمريكيين عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه.

وردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تنظر في سيناريو تطور العلاقات مع الولايات المتحدة في حال تم عزل الرئيس الأمريكي الحالي، قال بيسكوف: “أعتقد أن هذا السؤال في غير محله، فنحن لا ولن نتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة”.

وتناقلت وسائل إعلام أن النائب الديمقراطي في الكونجرس، أل غرين، دعا، أمس الأربعاء، إلى عزل الرئيس ترامب عن منصبه.

كما رفض بيسكوف التعليق على تقارير عن اتصالات مزعومة بين السفير الروسي في واشنطن ومسؤولين في حملة ترامب الانتخابية، معيدا إلى الأذهان عبارة “انفصام الشخصية السياسي” التي استخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوصف الضجة السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة حاليا بشأن العلاقات بين ترامب وموسكو.

وقال بوتين أمس الأربعاء، إن المزاعم التي ترددها أوساط أمريكية حول إفشاء الرئيس دونالد ترامب “أسرارا” لروسيا، تدل على استفحال مرض انفصام الشخصية السياسي هناك.

وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينيلوتي عقداه بعد لقائهما في مدينة سوتشي الروسية يوم الأربعاء، أن من يصنع هذه الاتهامات التي وصفها بـ”الهراء”، إما أغبياء أو يشكلون خطرا ويلحقون الضرر بأمريكا.

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