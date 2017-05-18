الرئيس اللبناني يتسلم رسالة من نظيره الايطالي تتضمن دعوته للقيام بزيارة لايطاليا2017-05-18 18:28:31
تسلم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون رسالة من نظيره الايطالي سيرجيو ماتاريللا تتضمن دعوته للقيام بزيارة رسمية الى ايطاليا ، سلم الرسالة وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي انجيلينو الفانو خلال استقبال الرئيس عون له ظهر اليوم والوفد المرافق بحضور السفير الايطالي في بيروت ماسيمو ماروتي.
ونوه الرئيس ماتاريللا في رسالته بالعلاقات الدبلوماسية القائمة بين البلدين منذ 70 عاما والتي ساهمت في تعزيز علاقات التعاون بينهما ، مشيرا الى ان لبنان يواصل لعب دوره فى منطقة الشرق الاوسط بينما تساهم ايطاليا من جهتها في المحافظة على التوازن الدقيق في المنطقة وذلك من خلال لعب دور ريادي ضمن القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني (اليونيفيل) منذ عدة سنوات.
ودعا الرئيس الايطالى الرئيس عون لزيارة روما بهدف توطيد العلاقات الثنائية المتينة والاحتفال بالذكرى السبعين لانشاء العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وايطاليا.
ورحب الرئيس عون بزيارة الوزير الايطالي الى لبنان وحمله تحياته الى الرئيس الايطالي، وشكره على الدعوة التي وجهها اليه، واعدا بتلبيتها وتحديد موعدها عبر القنوات الديبلوماسية مقدرا الاهتمام الذي توليه ايطاليا للبنان والذي يتجلى من خلال الزيارات العديدة لمسؤولين ايطاليين اليه وفي الاجتماعات الدورية.
كما عبر الرئيس عون عن امتنان لبنان لمساهمة ايطاليا في القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) منذ انشائها، فضلا عن المشاركة الايطالية الفاعلة في المشاريع الانمائية والمساعدات الانسانية”.
وعرض الرئيس عون موقف لبنان من التطورات الاقليمية والدولية متوقفا عند الخطرين اللذين يواجههما لبنان، خطر الارهاب الذي تتصدى له القوى الامنية اللبنانية ببسالة وتصميم، والخطر الاسرائيلي المستمر طالما لم تجد قضية الشرق الاوسط بعد حلا دائما وعادلا لها.
كما تناول الرئيس عون تداعيات النزوح السوري إلى لبنان فشدد على دور المجتمع الدولي في تقديم المزيد من الدعم للبنان في هذا المجال متمنيا الوصول قريبا الى حل سياسي للازمة السورية ينهي معاناة النازحين السوريين.
وشدد على ان تطوير علاقات لبنان الطيبة مع ايطاليا نحو الافضل هي هدف من اهداف السياسة اللبنانية الراهنة.
من جانبه اكد الوزير ألفانو استمرار الدعم الايطالي للبنان منوها بعلاقات الصداقة والتعاون والاخوة بين البلدين ، متوقفا عند النموذج الذي يمثله لبنان للتعددية الحضارية والثقافية.
واشار الى ان بلاده ماضية في تقديم الدعم للبنان لا سيما للقوى المسلحة من خلال الدورات التي تنظمها، اضافة الى المشاريع التنموية والانمائية، مؤكدا أن ايطاليا تعتبر الشريك الاول تجاريا واقتصاديا للبنان بين الدول الاوروبية وهي راغبة في تعزيز هذه الشراكة على نحو واسع.
وشدد على ان بلاده تثمن الرعاية التي يحيط بها لبنان النازحين السوريين وان الاسرة الدولية ممتنة هي ايضا لما يفعله لبنان في هذا المجال ، واعرب عن ثقة بلاده بأن لبنان بقيادة الرئيس عون سيتمكن من مواجهة الصعاب والمضي قدما بنجاح وطمأنينة.
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