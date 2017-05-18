قتل شخص على الأقل في حادث الدهس الذي وقع في ساحة “تايمز سكوير” وسط نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت “سكاي نيوز عربية” قد أفادت بأنَّ دهست سيارة مسرعة عددًا من المشاة على رصيف للمشاة في تايمز سكوير، ما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص.

يأتي هذا فيما خسرت بورصة نيويورك أرباحها بعد حادثة الدهس.