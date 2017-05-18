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استرداد 3 أفدنة من عضو مجلس شورى سابق بشبرا الخيمة
إزالة التعديات

استرداد 3 أفدنة من عضو مجلس شورى سابق بشبرا الخيمة

2017-05-18 18:12:49
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نفذت اليوم الأجهزة التنفيذية لحي شرق شبرا الخيمة برئاسة الدكتورة عزيزة السيد محمود رئيس الحي، بالتنسيق مع قيادة المنطقة المركزية ومديرية أمن القليوبية وقسم ثان شبرا الخيمة ومديرية الرى بالقليوبية حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بترعة الإسماعيلية بمسطرد وأمام شركات البترول.

وتمكنت الحملة من استرداد 3 أفدنة كانت تحت سيطرة عضو مجلس شورى سابق.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدى الحازم لمحاولات الإضرار بالمال العام واستعادة أراضى الدولة المتعدى عليها بوضع اليد.

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