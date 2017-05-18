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طفل أمريكي ينتظر حكمًا بتهمة الاعتداء الجنسي على حبيبته
محكمة امريكية

طفل أمريكي ينتظر حكمًا بتهمة الاعتداء الجنسي على حبيبته

2017-05-18 18:11:42
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ينتظر مراهق من ولاية تكساس الأمريكية، حكمًا بوضع اسمه على قائمة مرتكبي الجرائم الجنسية لاتهامه بالاعتداء على صديقته التي تبلغ من العمر 12 عامًا.

وقالت والدة المتهم لموقع “كرون” الأمريكي: “أحب ابني الفتاة وعاشرها بالتراضي معها، ولكنه الآن متهم بالاعتداء الجنسي على طفلة”.

وتابعت: “لبلوغه الآن 14 عامًا، تريد المحكمة اعتباره مرتكب جرائم جنسية”.

ونوه الموقع إلى أن ولاية تكساس تحاكم أي شخص بتهمة الاعتداء الجنسي من عمر 10 سنوات وأكبر.

ورأى المحامي “جوزيف جوثينز” أن وضع مراهق يبلغ من العمر 14 عامًا لأنه أحب فتاة في سجل المتحرشين جنسيًا هو مرض مجتمعي.

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