قام وزير الآثار الدكتور خالد العناني، اليوم الخميس، بجولة بمحافظة أسوان، لتفقد المواقع الأثرية حيث زار منطقة الكاب الأثرية بمدينة أدفو شمال أسوان.. مؤكدا على الاهتمام بتلك المنطقة لتحويلها إلى منطقة جذب سياحي بالشكل المطلوب.

وقال المحافظ خلال زيارته إن أعمال التطوير تستهدف تأهيل المنطقة بالشكل الذي يسمح بالزيارة السياحية لها، من خلال إعادة تأهيل وتطوير المرسى السياحي، الذي يقع بالقرب منها بالتنسيق مع محافظة أسوان وإدارة الري بالمحافظة.

والتقى الوزير بالعاملين المؤقتين بالمنطقة واستمع إلى مطالبهم .. وطالبوا الوزير بسرعة التثبيت على درجات مالية دائمة، وصرف منحة رمضان المالية لمساعدتهم على تحمل نفقات الحياة.

من جانبه، قال كبير مفتشي الآثار بمنطقة إدفو محمد الإدريسي إن الوزير استعرض موقف دراسة إنشاء مزلقان للسكة الحديد بالتنسيق مع وزارة النقل، أمام منطقة الكاب بالشكل، الذي يسمح بسهولة وصول الأفواج السياحية لها، في ظل أن المنطقة يقطعها طريق السكة الحديد.

وأضاف أن منطقة الكاب تعد من أهم وأقدم مناطق مصر الأثرية حيث تعتبر عاصمة مصر العليا خلال حقبة عصر ما قبل التاريخ، وأيضا عاصمة للإقليم الثالث لعصر الدولة البطلمية، كما تضم المنطقة أشهر مقابر الملوك الأشراف بالمنطقة وهى مفتوحة للزيارة السياحية، إضافة إلى تمثال للملك” سا حو رع ” وهو ثان ملوك الأسرة الثامنة في عصر الدولة القديمة، وهو تمثال نادر تم اكتشافه منذ عدة سنوات بواسطة البعثة البلجيكية التي تعمل بالمنطقة.

وفى سياق متصل، تفقد الوزير منطقة جبل السلسلة الأثرية بمركز كوم إمبو، و معبد كوم إمبو ومتحف التماسيح والذي ستقيم منطقة أسوان والنوبة به احتفالية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، ويختمم الوزير جولته بأسوان اليوم بلقاء العاملين بالآثار بمتحف النوبة خلال احتفال المتحف باليوم العالمي للمتاحف.