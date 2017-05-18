يغاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب العاصمة “واشنطن” غدا الجمعة، متوجها إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة تاريخية تعد الأولى من نوعها لرئيس أمريكى يختار دولة عربية وإسلامية كوجهة أولى له عقب توليه منصب ضمن جولة تشمل إسرائيل والفاتيكان.

وكشف الموقع الإلكتروني الذي دشنته المملكة العربية السعودية، لتغطية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البرامج الكاملة التي ستجري ضمن الزيارة، وسينقل الموقع وقائع القمم الثلاث التي تستضيفها الرياض يومي 20 و21 مايو الجاري.

ووفقًا لموقع “العزم يجعمنا” الذي تشرف عليه وزارة الخارجية، فإن برنامج زيارة ترامب سيبدأ بالقمة السعودية الأمريكية، وتشمل سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ستركز على إعادة تأكيد الصداقة العريقة وتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية الوثيقة بين البلدين.

وتأتي القمة الثانية والتي تعقد يوم الأحد بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، ستكون بين قادة مجلس التعاون الخليجي والرئيس الأمريكي، وستناقش التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف الموقع أن القمة الثالثة ستعقد بين الرئيس الأمريكي مع قادة الدول الإسلامية حول العالم لمعالجة سبل بناء شراكات أمنية أكثر قوة وفعالية من أجل مكافحة ومنع التهديدات الدولية المتزايدة للإرهاب والتطرف من خلال تعزيز قيم التسامح والاعتدال.

ومن المقرر أن يشارك العاهل السعودي وترامب في ملتقى “مغردون2017”، والذي سيجمعه مع جيل الألفية، بجانب عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، والرئيس التنفيذي لـ”تويتر” جاك دورسي، ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، والشيخ عبدالله بن زايد وآخرون في مناقشة حية حول مكافحة التطرف والإرهاب في العصر الرقمي.

وبحسب الموقع سيفتتح الرئيس الأمريكي خلال الزيارة المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف والذي يهدف إلى منع انتشار الأفكار المتطرفة من خلال تعزيز التسامح والتعاطف ودعم نشر الحوار الإيجابي، كما أنه سيشرف “معرض المملكة الموازي” والذي يسعى إلى إبراز الفن المعاصر السعودي عبر أجياله المختلفة مع التركيز على جيل الشباب، بجانب إظهار ثقافة المملكة المميّزة عبر الأعمال الإبداعية لمجموعة من الفنّانين المعاصرين، كما يهدف إلى تشجيع الحوار بين الثقافتين السعودية والأمريكية من خلال أعمال فنية بصرية تجسّد تجارب الفنّانين مع الحياة.

وسيزور ترامب مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بقصر المربع، والذي أصبح منارة للثقافة والحضارة من خلال تسليطه الضوء على التاريخ العريق لشبه الجزيرة العربية ورسالتها المتمثلة في نشر الدين الإسلامي، وسيتناول الضيف مأدبة عشاء تقليدية في القصر.

وتتضمن الزيارة تنظيم منتدى الرياض لمكافحة التطرف، والذي سيعقد في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بمشاركة نخبة من الباحثين ومراكز الدراسات والبحوث الهادفة إلى إنتاج ونشر العمل الأكاديمي وإثراء الحياة الثقافية والفكرية في المملكة، وذلك برعاية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، حيث سيبحث المنتدى في طبيعة الإرهاب ومستقبل التطرف.

وأطلقت الرياض حساب القمة على “تويتر”، حمل اسم “قمة الرياض‏ @riyadhsummit”، وجاء في البروفايل الخاص بالحساب أنه “الحساب الرسمي لنقل وقائع القمة العربية الإسلامية-الأمريكية”، التي تحمل شعار “العزم يجمعنا”.

وجاء تحت هذا الشعار أنه “في الوقت الذي نجمع العالم لمحاربة التطرف والإرهاب نعمل مع شركائنا في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي على تحسين المستوى المعيشي لأبناء أمتنا وتقوية اقتصاداتنا المشتركة”.