

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، المواطن بسام نبيل عبد الكريم الذي عرض مجموعة من المشكلات والمطالب الخاصة بأوضاع ذوي الإعاقة.

وجاء اللقاء استجابة لمطلبه خلال المؤتمر الدولي السنوي السادس للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بتحديد موعد لعرض عدد من المطالب.

وتمثلت أبرز مطالب المواطن في تحسين معايير الأجهزة التعويضية في مصر، وجعل لوحات السيارات المجهزة طبيا بلون مختلف للمساعدة في حل الكثير من المشكلات، وإبراز دور الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2018 “عام ذوي الإعاقة”.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولى أهمية كبيرة لمطالب ذوي الإعاقة ووعد بدراسة ما تم طرحه ووضعه حيز التنفيذ.