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أردوغان: لا يمكن رفع حالة الطوارئ قبل أن يعم الهدوء
اردوغان

أردوغان: لا يمكن رفع حالة الطوارئ قبل أن يعم الهدوء

2017-05-18 18:00:31
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إنه لا يمكن رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد بعد محاولة انقلاب فاشلة في يوليو تموز الماضي قبل أن يعود الهدوء التام إلى البلاد.

وأبلغ أردوغان اجتماعا لمسؤولي شركات في اسطنبول “لا يمكن أن نرفع حالة الطوارئ قبل أن يعم السلام والخير.”

وأضاف أن مناطق في جنوب شرق وشرق البلاد، حيث يخوض حزب العمال الكردستاني تمردا منذ عقود، لا تزال تعج بالأسلحة.

وقال الرئيس التركي “في الوقت الحالي تمتلئ الجبال في جنوب شرق وشرق البلاد بكهوف ومدن أقيمت تحت الأرض مليئة بالذخيرة.”

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