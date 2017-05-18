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توقف حركة قطارات الصعيد بسبب شجرة في قنا
محطة قطار

توقف حركة قطارات الصعيد بسبب شجرة في قنا

2017-05-18 17:57:41


توقف حركة قطارات الصعيد، اليوم الخميس، وذلك على أثر سقوط شجرة بسبب الرياح الشديد على شريط السكة الحديد بالقرب من مركز دشنا شمال محافظة قنا.

وتلقي اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد توقف حركة قطارات الصعيد بالقرب من قرية الياثنية التابعة لمركز دشنا، على إثر سقوط شجرة على شريط السكة الحديد.

جار تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة.

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