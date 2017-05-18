توقف حركة قطارات الصعيد بسبب شجرة في قنا2017-05-18 17:57:41
توقف حركة قطارات الصعيد، اليوم الخميس، وذلك على أثر سقوط شجرة بسبب الرياح الشديد على شريط السكة الحديد بالقرب من مركز دشنا شمال محافظة قنا.
وتلقي اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد توقف حركة قطارات الصعيد بالقرب من قرية الياثنية التابعة لمركز دشنا، على إثر سقوط شجرة على شريط السكة الحديد.
جار تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة.
-
«داعش» ينشئ خلية أسلحة كيماوية في سوريا
ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية -استنادا إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية - أن تنظيم “داعش”، الذي يتراجع في العراق وسوريا، يجمع خبراءه في الأسلحة الكيماوية في ...Thu, 18 May 2017 12:47:18 GMT
-
«الأرصاد»: مصر تعيش 4 فصول في يوم واحد
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أسباب الطقس المضطرب، االتي تعرضت له العديد من محافظات مصر، اليوم الخميس. وأكد المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، وحيد سعودي، أن ما شهده ...Thu, 18 May 2017 12:48:49 GMT
-
أمريكا تندد بهجوم حرس أردوغان الوحشي على محتجين في واشنطن
عبرت الولايات المتحدة لتركيا عن قلقها البالغ إزاء عراك نشب بالشارع بين محتجين وأفراد أمن أتراك، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن، فيما اعتبرت ...Thu, 18 May 2017 08:07:25 GMT
-
حقيقة خروج مصر من تصنيفات «جودة التعليم»
كشف وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي، حقيقة خر وج مصر، هذا العام، من التصنيفات العالمية، لجودة التعليم. وقال شوقي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، ...Thu, 18 May 2017 10:07:40 GMT
-
الأحد.. السيسي يشارك في القمة «الإسلامية - الأمريكية» بالرياض
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة «العربية الإسلامية الأمريكية» التي ستعقد بــ«المملكة العربية السعودية»، بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأحد ...Thu, 18 May 2017 07:23:48 GMT
-
بالفيديو.. برلماني: 32 % من المعتقلين «محبوسين احتياطا»
أقام المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمر اليوم تحت عنوان “تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية” بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ...Wed, 17 May 2017 11:36:11 GMT
-
أسباب ارتفاع أسعار «الدواجن» و«اللحوم»
أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أنه سيتم استمرار صرف السلع التموينية دون أي استثناء حتى نهاية شهر يوليو، مشيرًا إلى أنه ابتداءً من الغد ستبدأ ...Wed, 17 May 2017 11:05:58 GMT
-
إيناسيو يعلن قائمة الزمالك المسافرة لتونس غدا..وراحة للمستبعدين أمام دجلة من التدريبات
يترأس أحمد مرتضى مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المشرف على الفريق الأول لكرة القدم، بعثة الفريق التى تطير إلي تونس بعد غد وتضم 36 فردا استعدادا لمواجهة اهلى ...Thu, 18 May 2017 12:48:49 GMT
-
الشرطة الإيطالية تستدعي مهددي «محمد صلاح» بالقتل
قررت الشرطة الإيطالية استدعاء 4 أفراد من ألتراس نادى لاتسيو، فى إطار التحقيقات الجارية حاليًا للكشف عن المتورطين فى قضية تهديد ثلاثى فريق روما، محمد صلاح ودانييلى ...Wed, 17 May 2017 10:16:28 GMT