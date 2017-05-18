للنساء فقط.. 5 نصائح تغير شخصيتك للأفضل2017-05-18 18:14:18
هل تساءلت يوماً أأنت قوية أم لا؟ أو هل أعجبتك شخصية سيدة وتمنيت أن تكوني مثلها؟.
إن كنت تتساءلين من هي المرأة القوية وبماذا تتمتع شخصيتها؟، نقدم لك 5 نصائح لتكوني امرأةً قوية، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية.
1. كوني مستقلةً بذاتك
معظم الرجال يحبّذون المرأة التي تعي ما يجب القيام به في كل مرحلة من مراحل حياتها، لكن حال قررت تقاسم هذه المراحل مع شريك حياتك، فيجب أولاً تحديد أولوياتك فضلاً عن المسار الذي عليك اتباعه.
2. حافظي على علاقتك الرائعة مع نفسك
أولاً، عليك أن تتقبّلي نفسك وأن تعترفي بأنك لست مثالية، كما يجب الاعتراف بأخطائك وأن تكوني قادرة على حل مشاكلك بالشكل الصحيح، فإذا كانت علاقتك مع نفسك جيدة، فحتماً ستكون علاقتك مع الآخرين أفضل بكثير”.
3. لا تنتظري أن ينقذك أحد
لا تعتمدي على الآخرين في حياتك، فالقوية المستقلة تتحكم في حياتها ولا تنتظر أحداً ليهون عليها حين تكون في حالة نفسية سيئة، لا يعني هذا عدم عقد علاقات مع الآخرين والبحث عن شريك حياة مناسب، لكن كوني واثقة من نفسك وقادرة على القيام بجميع مهامك بمفردك.
4. تخلصي من عقلية الضحية
صحيح أننا لا نزال نعيش في عالم يسيطر عليه الفكر الذكوري، وفي كثير من الأماكن بالعالم تحرم الفتيات من أبسط حقوقهن، لكن لا تدعي هذه الفكرة تسيطر عليك وعلى تصرفاتك.
العالم لا يمكن أن يتقدم بالرجال لوحدهم، فالرجال والنساء شركاء في الحياة، لذلك فإن إيمانك بأنك ضحية دائماً للفكر الذكوري سيقلل من ثقتك بنفسك، ولن يساعدك على تحقيق ما تخططين له.
5. استمعي إلى آراء الآخرين، لكن اتخذي قراراتك الخاصة بنفسك
من المؤكد أنك سوف تضطرين في يوم من الأيام إلى طلب المشورة من شخص ما، لكن يجب أيضاً أن يكون لديك معايير ومبادئ محددة خاصة بك، وفي هذا الصدد يجب أن تعتمدي على قواعد صارمة في حياتك وأن لا تقعي في فخ تشكيك الآخرين بقدراتك، وفي نهاية المطاف قومي دائماً بما تريْنه مناسباَ لك.
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