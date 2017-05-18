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رئيس أيرلندا يستقبل البابا تواضروس في إطار زيارته للمملكة المتحدة
البابا تواضروس يزور مجلس اللوردات البريطاني

رئيس أيرلندا يستقبل البابا تواضروس في إطار زيارته للمملكة المتحدة

2017-05-18 18:09:39
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استقبل اليوم الخميس، الرئيس الأيرلندي مايكل هيجينز، البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بقصر الرئاسة.

وحضرت سها الجندي سفيرة مصر لدى أيرلندا اللقاء، الذي تطرق إلى الكثير من القضايا، ذات الاهتمام المشترك.

ويواصل البابا تواضروس، زيارته الرعوية للمملكة المتحدة التي تستغرق أسبوعين، والتي بدأها الجمعة قبل الماضية، رافقه خلالها الأنبا مقار، أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، والأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية، والقس أنجيلوس إسحق سكرتير البابا.

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