مفاجأة..الخضراوات والفواكه المجمدة صحية وإليك طريقة إعدادها2017-05-18 17:51:04
كشفت دراسة حديثة أن تناول الخضراوات والفواكه المجمدة مفيدٌ للإنسان، وليس كما كنا نظن أن القيمة الغذائية لها أقل من الخضر والفاكهة الطازجة.
بل عكس ذلك، يقول الباحثون في الدراسة التي مولتها مؤسسة الأغذية المجمدة، إنهم يملكون أدلة تؤكد أن الأغذية المجمدة غنية بالمغذيات أكثر من الأطعمة الطازجة؛ بفضل القدرة العالية على امتصاص المواد الغذائية الأساسية؛ مثل: البوتاسيوم والألياف والكالسيوم وفيتامين (د)، و(أ).
من جانبها، أوصت خبيرة التغذية لارا ميتز، وصاحبة مدونة Lara Metz Nutrition لارا ميتز، مَن يتعذر عليهم الحصول على الأغذية الطازجة باستبدالها بالفاكهة والخضراوات المجمدة، التي جُمِّدَت وهي في ذِروة النضج، وتحتوي على الكثير من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة.
ولفتت خبيرة التغذية بالمدونة ذاتها، تامي ﻻكاتوس شيمس، إلى وجود بعض الأصناف المجمدة الأكثر صحية حتى من الأصناف الطازجة، ورغم ذلك تؤكد الخبيرة ميتز، إلى أهمية قراءة ملصق التغذية؛ لتجنب الصوديوم والمواد الحافظة.
هذا، وتلفت أدينا نِجليا، خبيرة التغذية من موقع Brown & Medina Nutrition، إلى أن بعض المختصين يحيدون برأيهم عن تغليب أكثر النوعين فائدةً؛ بسبب اختلاف ذلك تبعاً لطريقة إعدادها، وحسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية هناك 3 طرق لاستخدام الأطعمة المجمد :
1- العصائر
المكونات:
- السوائل: الماء أو الحليب.
- الفواكه المجمدة: التوت أو الموزز
- الخضراوات الطازجة: السبانخ أو اللفتز
- البروتين: نبات القنب أو بذور الشيا أو زبدة الجوزز
الطريقة:
اخلطي هذه المكونات، ثم صبّيها وقدِّميها.
2- الحساء
المكونات:
- المرَق: الدجاج أو الخضر.
- خضراوات مجمدةز
الطريقة:
سخِّني المرَق، ثم أضيفي الخضراوات، واتركيها على نار هادئة حتى تنضج.
3- القلْي السريع
المكونات:
- البروتين: لحم البقر أو الدجاج.
- الخضر: خضراوات مجمدة مختلطة.
- قليل من زيت الزيتون.
الطريقة:
ضعي المقلاة على حرارة عالية، ثم أضيفي قطع اللحم أو الدجاج مع رشة صغيرة من زيت الزيتون، واتركيها حتى تقترب من النضج، ثم زوديها بملعقة صغيرة من الزيت، مع الخضراوات المجمدة، واتركيها لتنضج في مدة من 5 إلى 7 دقائق.
تعد هذه الدراسة التي ترأسها عضو الجمعية الأمريكية للتغذية، مورين ستوري، قدمت تحليلاً لبيانات مأخوذة من برنامج “استقصاء الصحة الوطنية وفحص التغذية”، الذي تديره وكالة “مراكز مكافحة الأمراض واتقائها (CDC)”؛ بهدف تقييم الحالة الصحية والغذائية للبالغين والأطفال في الولايات المتحدة.
من الآن فصاعداً، ليس هناك داعٍ للقلق مرة أخرى عندما تشترين الخضراوات والفاكهة المجمدة، فتلك المنتجات الرخيصة تحتوي على قيمة غذائية عالية. وعامةً، تناول الخضراوات أياً كان نوعها سيكون مفيداً لأجسادنا بالطبع.
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