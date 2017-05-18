عثر أهالي مركز إسنا جنوب الأقصر، على جثة زينب عبد الهادي وشهرتها “دهب”، 15 عامًا، بجوار مرشح مياه الشيخ أحود التابعة لقرية المطاعنة، اليوم الخميس.

تلقى اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا بالعثور على جثة لفتاة في العقد الثاني من العمر بجوار مرشح الشيخ أحود بنهر النيل، يرجح أنها للفتاة زينب عبد الهادي، والتي لقيت مصرعها غرقًا يوم شم النسيم الماضي، ولم يتم العثور عليها منذ ذلك الحين.

تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إسنا المركزي لاستخراج تصريح الدفن.