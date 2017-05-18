أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان قطع المياه عن المناطق التالية: طريق السادات، المحمودية، الشلال، الصداقة القديمة والأولى بالرعاية، عمارات السد العالي، عمارات كيما، عزب كيما، بعض المناطق من المدينة الصناعية القديمة، السيل، وبعض المناطق من الشيخ هارون.

وذلك ابتداء من الساعة 8 مساء غد الجمعة 19/5/ 2017 وحتى الساعة 12 ظهر يوم السبت 20/ 5/ 2017، نظرًا لقيام الشركة بأعمال خزان المحمودية.