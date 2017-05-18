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ماكرون يتوجه لمنطقة الساحل لتفقد القوات الفرنسية غدا
إيمانويل ماكرون بانر فرنسا

ماكرون يتوجه لمنطقة الساحل لتفقد القوات الفرنسية غدا

2017-05-18 17:44:45
أ ش أ

أعلنت الرئاسة الفرنسية “الإليزيه” أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه غدا الجمعة لمنطقة الساحل لتفقد القوات الفرنسية.

وأضاف الإليزيه - في بيان - أن الرئيس ماكرون بحث خلال اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي الذي ترأسه اليوم الخميس شروط انخراط القوات الفرنسية في عمليات خارجية، فضلا عن الإجراءات السارية لحماية البلاد من الهجمات الإرهابية والإلكترونية

و شارك في الاجتماع وزراء الخارجية و الدفاع و الداخلية و العدل و عدد من قيادات الجيش و الشرطة و الاستخبارات.

و جدير بالذكر أن فرنسا تشارك في جهود مكافحة الإرهاب من خلال عملية “برخان” ( 4 آلاف فرد) التي أطلقتها في أغسطس 2014 (خلفا لعملية سيرفال) في خمس بلدان في منطقة الساحل هي (مالي، النيجر، بوركينا فاسو، تشاد، موريتانيا).

كما تقود فرنسا عملية “شمال” في إطار التحالف، في العراق، منذ سبتمبر 2014، وفي سوريا منذ سبتمبر 2015. وتقوم فرنسا بعمليات جوية وتقدم المشورة والتدريب لقوات الأمن العراقية.

وقد ساهمت فرنسا في تسريع وتيرة الحملة القائمة لطرد تنظيم داعش من معقليه الرئيسين الموصل والرقة.

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