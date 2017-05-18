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محافظ الاسماعيلية يخصص 15 وحدة سكنية للحالات الإنسانية بالمحافظة
اللواء ياسين طاهر - محافظ الاسماعيلية

محافظ الاسماعيلية يخصص 15 وحدة سكنية للحالات الإنسانية بالمحافظة

2017-05-18 17:57:37
خاص: محيط


شهد محافظ الإسماعيلية اللواء يس طاهر والسكرتير العام للمحافظة محمد عبد السلام الصيرة، إجراء القرعة العلنية لتخصيص 15 وحدة سكنية جديدة لعدد من أصحاب الحالات الإنسانية الملحة ضمن مشروع إسكان الأسر الأولى بالرعاية بمشروع اسكان قرية أم عزام بمركز القصاصين الجديدة.

وقال المحافظ - في تصريحات صحفية اليوم الخميس- إن الوحدات السكنية تم تخصيصها بعد الانتهاء من إجراءات البحث الإجتماعي والتأكد من انطباق كافة الشروط المنصوص عليها بالقانون على تلك الأسر المستحقين فعليا للوحدات.

وأضاف أنه تم تخصيص 3 وحدات منها للحالات الذين تم تنفيذ قرارات الإزالة لمنازلهم التي سبق وأن أقاموها بالمخالفة للقانون والاعتداء على أملاك الدولة والتي أزيلت ضمن حملة إزالة 15 منزلا مخالف

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