أعلنت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، عن موافقة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، على تخصيص مساحات من الأراضي بمدن ومراكز المحافظة لإقامة مشروعات نفع عام عليها لخدمة أبناء المحافظة .

وقالت في تصريح لها اليوم الخميس، إنه تم الموافقة طبقا للقرار رقم 971 لسنه 2017م ، على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 120متر مربع الكائنة بقرية الناصر بمركز ومدينة أبو المطامير بالمجان لصالح مديرية الأمن لإقامة نقطة إطفاء عليها ، والموافقة طبقا للقرار رقم 970 لسنه 2017م على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 6 قراريط بقرية الأمل التابعة للوحدة المحلية لقرية الحاجر بمركز ومدينة كفر الدوار بالمجان لصالح مديرية الصحة والسكان والمقام عليها مبنى الوحدة الصحية .

وأضافت أنه تم الموافقة طبقا للقرار رقم 967 لسنه 2017 على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 12 قيراطا بناحية عزبة محسن التابعة للوحدة المحلية لكوم البركة بمركز كفر الدوار بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها ، والموافقة طبقا للقرار رقم 968 لسنة 2017 على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 6500 مترمربع كائنة بأرض يونس بطريق النشو البحري بمركز كفر الدوار بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة النيل عليها .