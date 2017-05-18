في مشهد غير مألوف، ظهرت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميرى ريجف، فى حفل افتتاح مهرجان كان السينمائى الدولى، في دورته الـ 70 لعام 2017 ،وهى ترتدى فستانا وعليه صورة المسجد الأقصى المبارك، ما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وارتدت “ميرى”، البالغة من العمر 51 عامًا، فستانا طويلًا مرسوماً عليه مدينة القدس والمسجد الأقصى وقبة الصخرة، خلال حضورها المهرجان، للتأكيد على أن القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل، على حد زعمها.

وردا على تصرفها المثير للجدل، أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة لتصميم الفستان بإجراء تعديلات، عن طريق استبدال صورة الأقصى بالجدار العازل الذى يقيمه جيش الاحتلال الإسرائيلى، كما وضعوا صورة لامراة تصرخ بجوار حطام منزلها.

وتنتمى الوزيرة الإسرائيلية لحزب الليكود المتطرف الذى يتزعمه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء.