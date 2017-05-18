استعرض هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الهيئة برئاسته مع السادة الأعضاء التحسن الملحوظ الذي شهدته السياحة خلال الربع الأول من 2017 مقارنة بالعام الماضي، حيث أن هناك زيادة بنسبة 51% في أعداد السياحة الوافدة،و38% بالسوق العربي، وأكثر من 60% من السوق الأوروبي، مضيفا أن هناك زيادة في الليالي السياحية بنسبة 107 %، وارتفاع متوسط إنفاق الفرد بأكثر من 9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقال الدميري في تصريح اليوم الخميس، إن هذا جاء نتيجة الجهود المستمرة لوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، والإقدام على إطلاق حملات دعائية ممنهجة في 11 دولة منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي، إضافة إلى العمل على تحسين الصورة الذهنية للدولة تضافرا مع كافة القطاعات وعن طريق استضافة واستغلال زيارة العديد من مشاهير وأعلام السياسة والفن و الرياضة مما أسهم إيجابيا في رفع الحظر الجوي كاملا عن المقاصد السياحية المصرية من معظم الدول الأوروبية.

وأكد الدميري على التعاون المستمر بين وزارة السياحة والمستثمرين والقطاع الخاص العاملين في المجال السياحي، مثمنا جهودهم ومشيرا إلى أن وزارة السياحة تعتبر القطاع الخاص شركاء للنجاح.

وحول أهم التوصيات التي صدرت عن المجلس، قال رئيس هيئة تنشيط السياحة إن المجلس وافق في الاجتماع على رفع مذكرة لوزير السياحة بشأن الاستعانة ببيت خبرة لتقييم الوضع الحالي لهيئة تنشيط السياحة وإعادة هيكلتها والخروج بتوصيات لتطوير أداء الهيئة إداريا بما يتوافق مع معايير الإدارة العالمية ومعطيات السوق ولضمان سرعة إنجاز العمل وتقليص حجم الروتين بها، مضيفا أنه تم وضع معايير علمية لتقييم أداء المكاتب الخارجية للهيئة و القائمين عليها للوصول إلى آلية علمية للتقييم طبقا لمعايير محددة وقابلة للقياس، موضحا أنه في ضوء سياسة الدولة لترشيد الإنفاق تم تعليق العمل في عدة مكاتب خارجية، كان آخرها مكتب نيويورك، وأنه سيتم إدارتها من القاهرة بطريقة أكثر فاعلية، وبحيث يتحقق أوسع تغطية للأسواق الخارجية، كما سيتم تدريب الكوادر الشابة بالهيئة للقيام بهذا العمل.

وقال الدميري إنه خلال الفترة الماضية تم التغلب على العديد معوقات سير العمل بين هيئة تنشيط السياحة وشركة (JWT) المسئولة عن الحملة الدعائية خاصة فيما يتعلق بصرف الفواتير ومتابعة ما وُكل لهم من أعمال، لافتا إلى أن وزير السياحة يحيى راشد قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة مصغرة تضم رئيس هيئة تنشيط السياحة وأمين عام وزارة السياحة حمدي صبحي، ومدير عام التخطيط والمتابعة بالهيئة السيدة نهاد جمال الدين، والخبير التسويقي محمد عامر، لمتابعة إنجاز العمل فيما يخص أداء شركة الدعاية وعملها، وتذليل العقبات فيما يتعلق بسير العمل، ومتابعة الحملة الدعائية التي تقوم بها الشركة بالتعاون مع المكاتب الخارجية واللجنة الفنية واللجنة المالية بالهيئة للتأكد من سيولة الأداء بما يخدم الصالح العام.

وأوضح رئيس الهيئة أن الحملة الترويجية لمصر في السوق العربي سوف تنطلق مطلع شهر رمضان، وتستمر طوال الشهر الكريم حتى عيد الفطر المبارك، في عدة دول عربية هي السعودية والإمارات، والكويت، والبحرين، ولبنان، والأردن، وتهدف الحملة إلى تشجيع العرب والأجانب المقيمين في الدول الخليجية على زيارة مصر، مشيرا إلى أن السياحة العربية حققت أعلى معدلات لها خلال الأربعة أشهر الأولى من 2017، مقارنة بالسبع سنوات الأخيرة، بزيادة أكثر من 30% عن مثيلتها عام 2010.

وأوضح أن هيئة تنشيط السياحة قامت بالعديد من القوافل السياحية الناجحة لعدة دول لترويج المقصد السياحي المصري، كان آخرها في إيطاليا، والهند والتي اختتمت فعالياتها الجمعة الماضية، بهدف تعزيز الحركة السياحية، وذلك في إطار توجيهات وزير السياحة يحيى راشد بفتح أسواق جديدة واستهداف شرائح سوقية غير تقليدية.

وعلى صعيد متصل أعرب هشام الدميري رئيس الهيئة عن تقديره لجهود جميع العاملين بهيئة التنشيط وأن السادة مديري العموم ورؤساء القطاعات بالهيئة جزء مهم من ترسانة العمل بها، مشيرا إلى أن ما نشر في إحدى الجرائد الخاصة حول قيامه بإهانة بعض العاملين، ونقل البعض منهم بطريقة تعسفية، هو محض افتراء، مؤكدا أن العمل داخل هيئة تنشيط السياحة كله يندرج تحت مظلة واحدة تستهدف الترويج لمصر وأن ما يتم من مناقشات واجتماعات مع السادة المديرين ورؤساء القطاعات هدفه الرئيسي إعلاء المصلحة الوطنية وتقييم الأداء داخل الهيئة بصورة دورية لضمان سير العمل وإنجازه على أكمل وجه، وليس إقصاء أو تهميشا لأي شخص داخل الهيئة، وإنما بهدف القضاء على الروتين الذي يقف حجر عثر أمام ملف الترويج والتنشيط السياحي .

وناشدت هيئة تنشيط السياحة “السادة الصحفيين الأفاضل” بتحري الدقة قبل نشر أية معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة، حفاظا على وحدة الصف الداخلي للهيئة لضمان سير العمل بما يخدم المنظومة السياحية.