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محافظ القليوبية يوضع حجر أساس كوبري مشاة الطريق الزراعي بطوخ
اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد‎

محافظ القليوبية يوضع حجر أساس كوبري مشاة الطريق الزراعي بطوخ

2017-05-18 17:37:56
خاص: محيط

قام محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، ورئيس الهيئة العامة للطرق اللواء عادل ترك، والنائب أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونائب دائرة طوخ وقها، اليوم الخميس، بوضع حجر الأساس لكوبري المشاة العلوي الجديد على الطريق الزراعي السريع بطوخ.

وقال محافظ القليوبية، في تصريح، إن الكوبري الجديد سوف يخدم أهالي الحصة وكفر الحصة بمركز طوخ وجميع العزب الواقعة على الطريق في هذه المنطقة الخطيرة فضلا عن خدمة رواد الطريق الزراعي الذين يضطرون لتخطي الطريق الزراعي السريع للتسوق بأحد المراكز التجارية على الطريق بتكلفة 6 ملايين.. حيث يسهم الكوبري في الحفاظ على أرواح المواطنين بعد تكرار الحوادث خلال الفترة الأخيرة بهذه المنطقة على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 6 أشهر.

ووجه النائب أحمد بدوى الشكر للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على استجابته عقب اللقاء الذي عقده معه وأعطى توجيهات للمهندس هشام عرفات وزير النقل.. حيث تمت الموافقة رسميا على إسناد المشروع لشركة النيل العامة التي ستبدأ في عمليات الإنشاء الفعلي للمشروع خلال الأسبوعيين القادمين.

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