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والدة رونالدو عبر "إنستجرام": "في الطريق لشرم الشيخ" - شاهد
اسرة كريستيانو رونالدو

والدة رونالدو عبر "إنستجرام": "في الطريق لشرم الشيخ" - شاهد

2017-05-18 17:39:57

نشرت والدة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، صورة خلال توجهها إلى مدينة شرم الشيخ، وذلك خلال زيارة عائلة رونالدو لمصر، لزيارة المعالم السياحية لتشجيع السياحة المصرية.

وعلقت والدة النجم البرتغالى، على الصورة عبر حسابها بموقع تبادل الصور “إنستجرام”، قائلة :” فى الطريق إلى شرم الشيخ”.

وتتواجد أسرة النجم البرتغالى حاليًا فى شرم الشيخ لافتتاح فندق “الباتروس أكوا بارك - شرم الشيخ “، والذى يضم منتجعًا سياحيًَا، وأكبر مدينة ألعاب مائية فى الشرق الأوسط، يحضر الافتتاح رئيس هيئة تنشيط السياحة.

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