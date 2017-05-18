تجري نيابة أول اكتوبر، بإشراف المستشار أحمد الأبرق المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر، تحقيقات موسعة في هروب اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق من فيلته، بمنطقة الخمائل بـ”بالم هيلز”، بمدينة 6 أكتوبر.

وقالت مصادر رفيعة المستوي إن النيابة قررت استجواب أفراد الحراسة المكلفة بتنفيذ اجراءات التدابير الاحترازية لكشف تفاصيل واقعة الهروب، والتأكد من صحة المعلومات بأن العادلي غافل القوة المكلفة بحراسته من قبل وزارة الداخلية وتمكن من الهرب عقب الحكم عليه بالسجن 7 سنوات في قضية “فساد الداخلية” ، كما استمعت النيابة لأقوال الصحفية الهام شرشر زوجة العادلي حول مدى علمها بمكان هروبه وتفاصيل الواقعة من عدمه.

وأضافت المصادر إن مأموريات من مباحث الجيزة والأمن العام فتشت عن العادلي في منزله بمنطقة الخمائل بـ”بالم هيلز”، بمدينة 6 أكتوبر، عدة مرات، ولم تعثر عليه ووجدت ابنه وزوجته في المنزل.

وتابعت المصادر، أنه بعد أن تسلمت مديرية أمن الجيزة الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي، واثنين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فساد وزارة الداخلية”، توجه فريق من مصلحة الأمن العام مدعوما برجال شرطة الحراسات الخاصة إلي فيلته وتبين عدم وجوده فسلمت وزارة الداخلية خطابا لنيابة وسط القاهرة الكلية يفيد بعدم وجوده.