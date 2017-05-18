وزير المالية لـ"عاشور": ملتزمون ببروتوكول «القيمة المضافة»2017-05-18 16:59:23
التقى سامح عاشور نقيب المحامين، بمجلس فرعية شمال أسيوط برئاسة النقيب محمود درويش، اليوم الخميس، لبحث إرسال اخطارات للمحامين للتسجيل بالضريبة على القيمة المضافة، وشراء مقر للفرعية.
وأوضح مصطفى شراقه أمين صندوق شمال أسيوط، أن «عاشور» اتصل هاتفيا خلال الاجتماع، بالدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، وطالبه بوقف إرسال إخطارات التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة للمحامين، والالتزام بنصوص البروتوكول الموقع بين النقابة والوزارة ومصلحة الضرائب، وهو ما أكد عليه «الجارحي».
وفي سياق آخر، تقدم مجلس الفرعية بطلب لنقيب المحامين، لعرضه على مجلس النقابة من أجل شراء مقر جديد للنقابة نتيجة انقسام نقابة محامين أسيوط، إلى نقابتين.
من جهته، أحال «عاشور» الطلب للأمانة العامة لعرضه على أول اجتماع لمجلس النقابة لبحثه مع إخطار ممثلي نقابتي أسيوط لحضور الجلسة.
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