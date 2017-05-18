قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة ستبدأ اجتماعاتها الأسبوع المقبل لمناقشة إجراءات إقرار العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، وسيتم دعوة الاتحادات المهنية المختصة واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين للبدء فى جلسات الحوار من الأسبوع المقبل.

وأضاف وزير القوى العاملة، فى تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر منظمة العمل الدولية، ردا على الأسئلة الموجهة له حول إمكانية إدراج مصر فى القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، موضحًا أن قانون المنظمات النقابية تم إرساله لمجلس النواب منذ 9 يناير 2017، متابعًا: “نحن نسعى إلى أن ننهيه، ومصر المرحلة الماضية وحتى الفترة الحالية شهدت الكثير من الأحداث ورغم ذلك مصر قادرة على خلق الاستقرار وكل القوانين ستنتهى خلال فترة وجيزة”.

وأشار سعفان، إلى أن كل القوانين ستنتهى خلال فترة وجيزة وجلسنا مع وفد منظمة العمل الدولية وتوافقنا على الكثير من النقاط ونسعى مع لجنة القوى العاملة كى يتم تفعيلها وننتظر طرح قانون العمل للجلسة العامة فى المجلس، وكذلك أيضا قانون النقابات.