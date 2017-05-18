نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في كشف واقعة الاستيلاء على المال العام بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية عبر قيام أربعة موظفين بالتواطؤ لتسهيل الاستيلاء على نحو 187 طن سكر خلال عامي 2016 و2017 .

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من أحد محاميي شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية يفيد بقيام الصادق ف. ا. (مدير شركة خاصة لتعبئة السكر ومقيم بمحافظة الإسكندرية) بالاستيلاء على كمية من السكر مسلمة إليه لتعبئتها يبلغ إجمالي وزنها نحو 187 طنا بقيمة 56ر2 مليون جنيه، بالتواطؤ مع مسئولي الشركة.

وكشفت تحريات جهود فريق البحث قيام عدد من مسئولي شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال عامى 2016 و2017 بالتواطؤ مع المتهم، مُستغلين مواقعهم الوظيفية بالشركة وتسهيل استيلائه على كميات كبيرة من السكر التمويني بالمخالفة للوائح وتعليمات الشركة، عبر إبرام تعاقد مع المتهم باسم والدته كونها صاحبة شركة للتعبئة وبصفته وكيلاً عنها للتحايل على الشركة القابضة للصناعات الغذائية لكونه مديناً للهيئة العامة للسلع التموينية بمبلغ 3 ملايين جنيه والإبقاء على تعاقداته مع الشركة بالرغم من عدم سداده مبلغ التأمين وقدره 150 ألف جنيه.

كما تبين أن نشاط شركة والدته المدون بالسجل التجاري هو تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة وبرغم ذلك سمح مسئولو الشركة بصرف كميات من السكر إلى شركة المتهم الموقوف التعامل معها، وكذلك شركة والدته وعدم متابعة كميات السكر المنصرفة إليه والتي بلغ إجماليها نحو 187 طنا بقيمة (2,560,504) الأمر الذي أدى إلى الإضرار بأموال الشركة.

وأكد تقرير اللجنة المشكلة لفحص تعاقدات المتهم ما تبينته التحريات مع الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة .

قررت النيابة العامَّة ضبط وإحضار المتهم، وفى وقتٍ لاحق، تم ضبط المتهم بأحد الأكمنة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية.‎