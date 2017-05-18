جامعة حلوان: 121 طالبا سودانيا يدرسون بالجامعة2017-05-18 16:35:05
استقبل الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان المستشار الثقافي السوداني وعميد كلية الدراسات العليا بجامعة الخرطوم والمدير العام للعلاقات الخارجية بوزارة التعليم العالي والوفد المرافق من وزارة التعليم العالي السودانية، لتفعيل آليات التنسيق والتعاون بين الجانبين لصالح الطلاب الوافدين ورعايتهم.
ورحب الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، بالمستشار الثقافي والوفد المصاحب له ، مشيراً إلى أن جامعة حلوان تتميز بتخصصاتها الفريدة الفنية والعلمية والسياحية والرياضية بجانب تفردها بالمناهج والمقررات الدراسية الحديثة والمتطورة وهو ما يميزها عن الجامعات الأخرى، وتسعى الجامعة دائماً الى العمل علي تقديم الخدمات المختلفة والمتنوعة الأكاديمية والاجتماعية والثقافية للطلاب الوافدين باستخدام نتائج أحدث الدراسات العلمية وزيادة تحصيلهم الدراسي.
وأوضح نجم أن جامعة حلوان تستهدف تحقيق جودة الأداء ، كما تسعى الجامعة الى تسويق إمكاناتها مع الدول العربية المختلفة وخاصةً السودان الشقيق حيث تقوم الجامعة بتوفير فرص الدراسة للطلاب السودانيين بأسعار رمزية وخصم 90% من المصروفات الدراسية لهم وتوفير الاقامة الفندقية بالمدينة الجامعية، مؤكداً أن جامعة حلوان تعمل دائماً على دعم أواصر التعاون بين البلدين وتقديم البرامج المشتركة بين البلدين وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
بدورها، أشارت إيمان عبد الجواد مدير مكتب الوافدين بالجامعة إلى أن عدد الطلاب السودانيين الوافدين بجامعة حلوان هو 121 طالبا ومن المتوقع زيادة هذا العدد مع افتتاح الكليات الجديدة بالجامعة، مضيفة أنه سيتم في القريب العاجل فتح سُبل جديدة للتعاون مع جامعة الزعيم الأزهري وجامعة السودان التقنية وجامعة البحر الأحمر وسيتم عمل تبادل طلابي وبحثي وأعضاء هيئة تدريس وإنشاء عدد من البرامج المشتركة بين جامعة حلوان والجامعات السودانية ، كما سيتم عمل ملتقى للجامعات الأفريقية والسودانية والتأكيد على مجالات التميز الفني والتكنولوجي بالجامعة من خلاله.
وأعرب ممثلو الجانب السوداني عن سعادتهم بحسن الضيافة والاستقبال، مؤكدين أن جامعة حلوان واحدة من أهم وأكبر الجامعات المصرية، وطالبوا بإجراء متابعات دورية للطلاب السودانيين بالجامعة.
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