ترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اجتماعا اليوم الخميس لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك بحضور وزيرى المالية، والتموين والتجارة الداخلية.

وعقب الاجتماع، صرح وزير التموين بأنه تم استعراض الموقف النهائى المتعلق بمراجعة كافة المواقع التى يتم استخدامها كمنافذ ومعارض لتوزيع السلع، والتى يبلغ عددها 122 موقعاً على مستوى الجمهورية.

وأوضح الوزير أن إقامة هذه المعارض والمنافذ جاءت نتاج شراكة حقيقية وتعاون ما بين الحكومة ممثلة فى وزارات التموين والتجارة والصناعة والتنمية المحلية والشركات التابعة لوزارة التموين مع الاتحاد العام للغرف التجارية الذى قدم دعما كبيرا لإقامة هذه المعارض على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح معرض (سوبر ماركت أهلا رمضان) بالقاهرة بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر الاثنين المقبل، وفيما يتعلق بباقى المحافظات سيتم الافتتاح بداية من اليوم، مضيفا أنه فى حالة الاقبال المتزايد من قبل المواطنين فسيتم مد فترة المعرض حتى الايام الاولى من شهر رمضان على مستوى جميع المحافظات، بما يسهم فى تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الاساسية.

وأكد الوزير توافر جميع السلع بأرصده كافية بالاضافة إلى كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة والدواجن والاسماك، مشيرا إلى أنه يتوافر لدي الشركات التابعة لوزارة التموين نحو 13 ألف طن دواجن، و15 ألف طن لحوم مجمدة، و7 آلاف طن لحوم طازجة، و70 الف طن أرز، و140 الف طن زيت، وأنه سيتم خلال شهر رمضان طرح 300 الف طن سكر، مشيرا إلى أنه سيتم بيع كافة السلع الاساسية بالمعارض والمنافذ بسعر الجملة.

وأوضح الوزير أنه لن يتم اقتصار تنظيم إقامة مثل هذه المعارض على مناسبة حلول شهر رمضان فقط بل سيتم إقامة معارض مماثلة بالتزامن مع استقبال عيدي الفطر والاضحى وكذا مع بداية العام الدراسى الجديد، مؤكدا زيادة منافذ التوزيع على مستوى الجمهورية والتى تشمل منافذ الشركة القابضة، وكذا فروع “جمعيتى” بالاضافة إلى المنافذ التى يتم إقامتها بمعرفة المحافظات، مشددا على مسئولية الوزارة على توفير كافة السلع بالتعاون مع كافة الجهات.‎