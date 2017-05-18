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روسيا: نأمل أن تركز واشنطن على مكافحة الإرهاب بدلا من سوريا
المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

روسيا: نأمل أن تركز واشنطن على مكافحة الإرهاب بدلا من سوريا

2017-05-18 16:33:09
أ ش أ

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تأمل أن تركز الولايات المتحدة على مكافحة الإرهابيين وليس على تغيير السلطة في سوريا.

وقالت المتحدثة الروسية -في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الخميس “آمل أن تُبدي السلطات الأمريكية الجديدة نهجا بناء، وأن تركز على مكافحة الإرهاب بدلا من تغيير النظام في سوريا “، وإن “روسيا تبذل قصارى جهدها لإطلاق تعاون بناء مع الإدارة الأميركية الجديدة”.

ولفتت إلى أن تقرير الخارجية الأمريكية حول “جرائم نظام الأسد” ،الذي صدر هذا الأسبوع ، لا يقوم على أي أساس ويمكن اعتباره جزءا من الحرب الإعلامية ضد سوريا.

وقالت زاخاروفا إن هذا التقرير يتضمن مزاعم حول انتهاكات كثيرة لقواعد القانون الدولي وقواعد خوض النزاعات المسلحة وحقوق الإنسان”، مشيرة إلى أنه يعتمد على معطيات منظمات حقوقية وتقارير استخبارات لا يمكن التأكد من صحتها.

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