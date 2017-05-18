رصدت شبكة الاعلام العربية “محيط” صورة من صور الفوضي داخل احدى وسائل المواصلات العامة ، حيث بات المواطن يلجأ الى اوتوبيسات النقل العام لنقل البضائع بدلا من استئجار تاكسي او سيارة نقل لاغراضه .

فى احد خطوط الاوتوبيس المتجهة الى ميدان رمسيس من ميدان السيدة عائشة صعد مواطن الى الاوتوبيس وهو يحمل معه عشرات الصناديق ووضعها الى جواره فى الكرسي الاخير امام باب الصعود مما يعوق حركة الصاعدين الى الاوتوبيس .

وكنا نتوقع اى رد فعل من محصل الاوتوبيس الذى من المفترض ان يقوم بمنع هذا الراكب طالما معه هذا الكم من البضائع ، الا انه تعامل مع الامر كأنه معتاد والتفت كانه لم يره .

وروى لى أحد الركاب المنزعجين من الأمر إنه رأى فى إحدى المرات فى منطقة سوق الإمام بالسيدة عائشة شخص يصعد الاوتوبيس بعشة حمام كاملة يتجاوز طولها المتر ونصف فى عرض متر تقريبا ، ومن الغريب ان السائق او المحصل لم يمنعاه تماما بل ركب ووضع العشة فى منتصف طرقة الاوتوبيس وكان الامر معتاد ولا غرابة فيه !.

الصورة مهداة الى رئيس هيئة النقل العام ومحافظ القاهرة ، ونطالب بوضع تشديدات داخل اوتوبيسات النقل العام تمنع نماذج الفوضى تلك .