في مدينة الرقة "قوات سوريا الديمقراطية" تنتزع قرية "حمرة غنام" من داعش

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الخميس من انتزاع قرية حمرة غنام بمدينة الرقة السورية من تنظيم داعش.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية أن انتزاع القرية الواقعة شرق مدينة الرقة، التي أعلنها التنظيم سابقا “عاصمة” لكيانه المزعوم في سوريا، جاء بعد اشتباكات دامت طيلة المساء، في إطار المرحلة الرابعة من حملة “غضب الفرات”.

وأضافت أن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية قاموا عقب تحرير القرية بعمليات التمشيط داخلها، واتجهوا بعدها نحو قرية حمرة البويتية القريبة من حمرة غنام.

يشار إلى أن مقاتلي سوريا الديمقراطية انتزعوا - خلال اليومين الماضيين - 3 قرى أخرى من مسلحي “داعش” في شمال شرق وشمال غرب الرقة، فيما لاتزال المواجهات متواصلة شرق محافظة الرقة.