الداخلية تعلن استعادة 18 ألف فدان من أملاك الدولة بالصعيد2017-05-18 16:29:55
واصلت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة واستعادتها مرة أخرى بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث نجحت فى استعادة 18 ألف فدان بالصعيد.
وقال اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد أنه تم استعادة هذه المساحة بمحافظات “أسيوط وسوهاج والوادي الجديد”، لافتاً إلى أن الحملات الامنية مستمرة.
وبدوره، أكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، التزام الوزارة وأجهزتها بالتكليفات الصادرة من القيادة السياسية بشأن تنفيذ قرارات الإزالة، خاصةً المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة، وفى الإطار الزمنى الذى حدده،وذلك تنسيقاً مع جهات الدولة المعنية، مشدداً على أن المرحلة التى تمر بها البلاد حالياً هى مرحلة بناء وأن الدولة لديها مؤسسات قوية قادرة على القيام بهذا الدور.
وأشار وزير الداخلية إلى أن إعلاء هيبة الدولة من ثوابت ومرتكزات استراتيجية عمل الوزارة التى لا تعترف بأى إطار من أطر الخروج على القانون، ومشددا على عدم التهاون فى مواجهة تلك التعديات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لاسيما فى ظل المرحلة الاستثنائية التى تمر بها البلاد.
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