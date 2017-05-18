دعا السيناتور الأمريكى جون مكين، أحد أبرز الشخصيات فى الكونجرس، اليوم الخميس إلى طرد السفير التركى من واشنطن على خلفية أعمال العنف التى اندلعت بين متظاهرين وطاقم أمن خارج مقر إقامة السفير فى واشنطن خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان الأخيرة.

وقال مكين رئيس لجنة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ لمحطة “إم. إس.إن.بى.سي” التلفزيونية فى مقابلة اليوم الخميس “علينا أن نرمى سفيرهم خارج الولايات المتحدة... هذا النوع من الأمور يجب ألا يمر من دون رد دبلوماسى”.

وكان محيط البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، شهد الثلاثاء الماضى، تظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة لزيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى حديقة لافاييت بالقرب من البيت الأبيض. حسبما ذكرت وكالة رويترز.