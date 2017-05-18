 Moheet on google
الخميس 18 مايو 2017 05:20 مساءً
روابط سريعة
جون ماكين يدعو لطرد السفير التركي من واشنطن
جون ماكين

جون ماكين يدعو لطرد السفير التركي من واشنطن

2017-05-18 16:25:10
متابعات

دعا السيناتور الأمريكى جون مكين، أحد أبرز الشخصيات فى الكونجرس، اليوم الخميس إلى طرد السفير التركى من واشنطن على خلفية أعمال العنف التى اندلعت بين متظاهرين وطاقم أمن خارج مقر إقامة السفير فى واشنطن خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان الأخيرة.

وقال مكين رئيس لجنة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ لمحطة “إم. إس.إن.بى.سي” التلفزيونية فى مقابلة اليوم الخميس “علينا أن نرمى سفيرهم خارج الولايات المتحدة... هذا النوع من الأمور يجب ألا يمر من دون رد دبلوماسى”.

وكان محيط البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، شهد الثلاثاء الماضى، تظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة لزيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى حديقة لافاييت بالقرب من البيت الأبيض. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3