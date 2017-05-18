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اليابان تحتج على عمل سفينة أبحاث كورية جنوبية في مياهها الإقليمية
البحرية اليابانية

اليابان تحتج على عمل سفينة أبحاث كورية جنوبية في مياهها الإقليمية

2017-05-18 16:18:25
أ ش أ

تقدمت اليابان باحتجاج لدى كوريا الجنوبية حول عمل سفينة أبحاث كورية جنوبية داخل منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية الخاصة بها دون إذن مسبق.

وذكرت الإذاعة اليابانية اليوم الخميس أنه تم العثور على السفينة “هائيه يانج-2000” تعمل في منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية اليابانية على بعد نحو أربعين كيلومترا غربي جزر تاكيشيما المتنازع عليها في بحر اليابان والتي تسيطر عليها كوريا الجنوبية وتطالب بها اليابان.

وأوضح مسؤولو وزارة الخارجية في طوكيو أن كوريا الجنوبية لم تسع للحصول على موافقة مبدئية من اليابان للعمل بالمنطقة، وأن اليابان تقدمت باحتجاج لدى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية وسفارتها في طوكيو تطالب فيه بالتوقف الفوري لعمل السفينة في المياه اليابانية.

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