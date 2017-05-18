شجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس تعيين محقق خاص في مسألة العلاقة المزعومة لحملته الانتخابية الرئاسية بروسيا..واصفا إياها بـ”أكبر عملية اضطهاد يشهدها التاريخ السياسي الأمريكي”.

وقال ترامب في تغريدة له على “تويتر” نقلتها صحيفة “ذا هيل” الأمريكية على موقعها الإلكتروني “هذه أكبر عملية اضطهاد تمارس ضد سياسي في التاريخ الأمريكي”.. مضيفا “مع كل الأفعال غير القانونية التي حدثت في حملة كلينتون وإدارة أوباما، لم يتم تعيين أي محقق خاص”.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات ترامب تظهر مدى إحباطه من تعيين وزارة العدل الأمريكية مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” السابق، روبرت مولر، محققا خاصا للتحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.