 Moheet on google
الخميس 18 مايو 2017 05:13 مساءً
روابط سريعة
ترامب: أنا ضحية أكبر عملية اضطهاد في تاريخ السياسة الأمريكية
دونالد ترامب‎

ترامب: أنا ضحية أكبر عملية اضطهاد في تاريخ السياسة الأمريكية

2017-05-18 16:12:39
أ ش أ

شجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس تعيين محقق خاص في مسألة العلاقة المزعومة لحملته الانتخابية الرئاسية بروسيا..واصفا إياها بـ”أكبر عملية اضطهاد يشهدها التاريخ السياسي الأمريكي”.

وقال ترامب في تغريدة له على “تويتر” نقلتها صحيفة “ذا هيل” الأمريكية على موقعها الإلكتروني “هذه أكبر عملية اضطهاد تمارس ضد سياسي في التاريخ الأمريكي”.. مضيفا “مع كل الأفعال غير القانونية التي حدثت في حملة كلينتون وإدارة أوباما، لم يتم تعيين أي محقق خاص”.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات ترامب تظهر مدى إحباطه من تعيين وزارة العدل الأمريكية مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” السابق، روبرت مولر، محققا خاصا للتحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3